Vaccini last minute, stop in tutti gli hub

CREMONA - In qualche caso, nelle scorse settimane, sono stati fatti strappi alla regola: adulti e bambini sono stati vaccinati anche senza prenotazione. Adesso non è più possibile. I centri del territorio sono strapieni già con gli appuntamenti, specialmente per le terze dosi e le somministrazioni agli under 12. Prenotare il proprio turno è l’unica opzione, non c’è spazio per improvvisare. Le terze dosi fanno la parte del leone, oltre 2.000 al giorno negli hub provinciali, poi la somministrazione della prima ai più piccoli tra i 5 e gli 11 anni. «La prenotazione è assolutamente necessaria – ricorda Roberto Sfogliarini, direttore sanitario dell’Asst di Crema –: anche per i più piccoli». Le procedure per i bambini richiedono tempi un po’ più dilatati rispetto agli adulti e a Crema si vaccinano 140-150 under 12 al giorno. I piccoli vengono accolti da un’area riservata con due linee pediatriche, attrezzata con cartonati dedicati ai personaggi dei film animati e altre idee pensate per loro. Un modo per distrarli e coinvolgerli. Idem a Cremona.