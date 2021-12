Cremona, in provincia 189 nuovi contagi

CREMONA - Sono 189 i positivi al Coronavirus riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia, a fronte di 203.314 tamponi effettuati, sono 8.292 i nuovi casi, con un tasso di positività del 4%. Aumenta sensibilmente il numero dei ricoverati nei reparti di area medica: +50 rispetto a ieri, vale a dire 1.307 pazienti in tutto. Leggera diminuzione, invece, nelle terapie intensive degli ospedali lombardi: -2 per 161 ricoverati totali. In regione il Covid ha mietuto altre 17 vittime.



I nuovi casi per provincia: