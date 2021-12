Provincia, al voto 1.315 fra sindaci e consiglieri

CREMONA - Sono 1.315 gli elettori chiamati alle urne oggi per le elezioni provinciali. Si tratta di sindaci e i consiglieri dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Cremona in carica alla data delle elezioni. Rinnovato il 23 novembre 2019 dopo un tormentato iter il presidente Mirko Signoroni, sindaco di Dovera, tocca ora ai 12 componenti del Consiglio Provinciale che resteranno in carica per due anni.

Le operazioni di voto si svolgeranno fino alle 20 nel seggio cosiddetto centrale, costituito presso la sede della Provincia di Cremona sita in Corso Vittorio Emanuele II, n. 17, e nella sottosezione costituita presso la sede della Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa, sita in Via del Commercio 29, Crema.

Già questa sera, a seguito alla chiusura del voto alle 20, avranno inizio le operazioni di scrutinio.

AFFLUENZA ALLE 12. L'affluenza alle 12 è stata pari al 26, 46% degli aventi diritto.