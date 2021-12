Gianluca Vialli si racconta in collegamento da Londra

CREMONA - Giovedì 16 dicembre alle 19.30 Gianluca Vialli presenta, in una trasmissione-show, lo speciale volume dedicato alla sua carriera realizzato da Matteo Bonetti con la collaborazione di Mauro Dognini, Riccardo Bonetti e Fondazione B&B, che sarà venduto da sabato 18 dicembre in abbinata con il quotidiano La Provincia. L’evento sarà trasmesso sul sito (www.laprovinciacr.it) e sui canali social (Facebook e YouTube) del nostro quotidiano e, in contemporanea, sull'emittente tv Cremona1. Il campione cremonese sarà collegato in streaming dalla propria casa di Londra, saranno presenti ovviamente l’autore di «Gianluca gonfia la rete» e il direttore Marco Bencivenga, che ha curato la prefazione di questo «piccolo capolavoro» in cui il medico cremonese racconta la carriera di Vialli attraverso una raccolta di cimeli di ogni tipo, dal francobollo alle figurine, dalle carte da gioco agli stemmi, iniziata negli anni Settanta. Ovvero quando l’icona mondiale del calcio «Made in Cremona» iniziava a tirare i suoi primi calci al pallone. Ci saranno poi tanti altri ospiti, che hanno chiesto di poter partecipare all’appuntamento per dimostrare ancora una volta il proprio attaccamento a un amico speciale, che come calciatore ma soprattutto come persona sta lasciando il segno in ogni cuore.