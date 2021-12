In provincia di Cremona altri 96 contagi

CREMONA - Con 161.186 tamponi effettuati è di 3.474 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia - 96 in provincia di Cremona - con un tasso di positività in calo al 2,1% (ieri 2,9%). In crescita il numero di ricoverati in terapia intensiva (+3, 139) e nei reparti (+40, 1.124). Sono 21 i decessi, che portano il totale a 34.545 morti da inizio pandemia.

IN ITALIA. In Italia non si toccavano i ventimila contagi (oggi 20.497) dal 3 aprile scorso quando si registrarono 21.261 positivi. Per quanto riguarda invece i morti, che oggi sono stati 118, bisogna risalire al 28 maggio, quando furono registrati 126 decessi. Sono 716.287 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 312.828. Il tasso di positività è al 2,86%, in calo rispetto al 4% di ieri. Sono invece 816 i pazienti in terapia intensiva in Italia, cinque in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.483 , 150 in più rispetto a ieri.