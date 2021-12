Cremona, in provincia 82 nuovi contagi

CREMONA - Sono 82 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Con 142.469 tamponi eseguiti, è di 2.783 il numero di nuovi casi registrato in Lombardia, con una percentuale in diminuzione all’1,9% (ieri 2,2%). Sono 134 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 più di ieri, mentre superano quota mille i ricoverati negli altri reparti: per l'esattezza 1.041 (+55). I decessi sono 9 e portano il totale da inizio pandemia a 34.479. Ecco il dettaglio dei nuovi casi per provincia:

Milano: 969 di cui 353 in città;

Bergamo: 140;

Brescia: 325;

Como: 166;

Cremona: 82 ;

; Lecco: 67;

Lodi: 60;

Mantova: 159;

Monza: 259;

Pavia: 118;

Sondrio 16.