Cremona, in provincia altri 93 contagi

CREMONA - Sono 93 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia, a fronte di 124.960 tamponi effettuati, sono 2.809 i nuovi contagi registrati per un tasso di positività del 2,2%. Prosegue la crescita dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi: +22 rispetto a ieri, di cui 3 nelle terapie intensive (114 in totale) e 19 nei reparti di area medica (in tutto 912). Sono 15 le vittime del Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore: i decessi dall'esplosione della pandemia sono 34.428. Ecco i nuovi casi per provincia:

Milano: 961 di cui 419 a Milano città;

Bergamo: 117;

Brescia: 348;

Como: 135;

Cremona: 93 ;

; Lecco: 83;

Lodi: 53;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 299;

Pavia: 134;

Sondrio: 40;

Varese: 327.