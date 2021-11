Cremona, in provincia 6 nuovi positivi

CREMONA - Sono i 6 i contagi rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia, a fronte di 36.806 tamponi effettuati, sono 506 i nuovi casi per un tasso di positività dell'1,3%, in crescita dello 0,3% rispetto a ieri. Resta stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (50) mentre salgono a 460 (+19) i posti letto occupati negli altri reparti. Tre i decessi, che portano il totale delle vittime del Covid in regione a quota 34.243.

I nuovi casi per provincia: