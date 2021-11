In provincia di Cremona contagi giù e nessuna vittima

CREMONA - Con 114.326 tamponi effettuati è di 840 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia - 24 in provincia di Cremona - con un tasso di positività allo 0,7%. In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva (-1, 48), in aumento nei reparti (+6, 336). Sono 7 i decessi, nessuno in provincia, che portano il totale a 34.194 morti da inizio pandemia.

CROWDFUNDING SOLIDALE IN CRESCITA. La pandemia spinge le raccolte fondi online. In Italia nel 2020 il crowdfunding reward e donation (quello cioè che non prevede un ritorno in denaro ma in servizi o che è semplicemente una donazione) è cresciuto del 38,36% per un totale di 28,1 milioni in più rispetto all’anno precedente.

I dati sono sono elaborati DeRev a partire dal report «Current State of Crowdfunding in Europe» (luglio 2021), realizzato da CrowdfundingHub. Al netto dei 20 milioni di euro raccolti in Italia specificatamente dedicati al Covid, che sono andati a finanziare soprattutto ospedali e realtà sanitarie, il 2020 ha fatto segnare anche un +7,92% di finanziamenti (pari a 8,1 milioni di euro) che hanno sostenuto progetti e iniziative di genere più vario: segno che le donazioni effettuate sulla scia dell’emergenza sanitaria hanno fatto conoscere questa forma di finanziamento.

«Quello italiano è un dato in linea con il trend europeo, ovunque in crescita» ha spiegato Roberto Esposito, CEO di DeRev Crowdfunding, piattaforma italiana nata nel 2013 specializzata nelle tipologie donation e reward che ora si presenta rinnovata fra l’altro con il rafforzamento dei controlli e degli strumenti per garantire agli utenti raccolte fondi in piena sicurezza, contro le possibili truffe. «Verifichiamo manualmente l’identità di chi vuole raccogliere fondi e se qualcuno decide di lanciare una raccolta per conto terzi glielo permettiamo soltanto se il beneficiario effettivo produce un’autorizzazione scritta che ci impegniamo a controllare. Ora rafforziamo ancora di più questo team perché con la pandemia - ha concluso - abbiamo visto quanto la solidarietà che vive di emozioni spesso mostri il fianco alle truffe. Abbiamo avuto ospedali che scoprivano raccolte fondi a loro nome senza saperne nulla, spesso lanciate da privati o da profili di associazioni inesistenti e, ovviamente, senza ricevere il denaro».

PEGGIORAMENTO EPIDEMIA: CORRONO LE VACCINAZIONI. «Anche questa settimana si nota una tendenza al peggioramento per quanto riguarda la situazione epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese». Lo afferma in un videomessaggio il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in riferimento ai dati del monitoraggio settimanale. «E' bene - ha sottolineato - continuare a mantenere comportamenti prudenti e soprattutto continuare il programma di vaccinazione sia con il ciclo primario che con la terza dose».