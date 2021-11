Risalgono i contagi in provincia di Cremona: sono 40

CREMONA - Con 105.766 tamponi effettuati è di 745 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia - 40 a Cremona - con un tasso di positività che sale allo 0,7% (ieri 0,48%). Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (sono in tutto 49) e in aumento nei reparti (+13, 330). Sono 15 i decessi che portano il totale a 34.187 morti da inizio pandemia.

MAPPA NELL'UE. Diminuiscono le regioni in verde in Italia, anche Liguria, Provincia di Trento, Umbria, Abruzzo e Puglia tornano in giallo. È l’istantanea dell’incidenza del Covid nell’Ue fornita dalla mappa settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Colorate in verde, cioè a bassa incidenza di contagi, restano quindi solo Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Molise e Basilicata. Nel resto d’Europa il rosso scuro, colore che indica le aree con forte ripresa dei contagi, copre ormai Irlanda, Belgio, molte regioni olandesi e la parte centro-orientale del continente, incluse le regioni tedesche.

BERTOLASO CATEGORICO. «I numeri dicono che solo attraverso la vaccinazione teniamo sotto controllo il Covid: la terza dose, infatti, serve a ridurre il Covid a un banale raffreddore. Quindi propongo di ritirare il Green pass a chi non fa la terza dose». Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna anti Covid in Lombardia, intervenuto al convegno 'Lotta al covid: Italia e Israele a confronto', organizzato dalla Ambasciata di Israele in Italia e dall’associazione Ricostruire.