Cremona e Soncino: il weekend della grande abbuffata

CREMONA - È stato il weekend della grande abbuffata: il "Mercato europeo" a Cremona e la "Sagra della radici" a Soncino hanno richiamato tra gli stand un fiume di golosi.

A CREMONA

Giorgio Bonoli, direttore della Confesercenti provinciale, che ha organizzato la special edition ottobrina dell'iniziativa dedicata allo street food internazionale, dichiara: «Siamo entusiasti, il successo dell’iniziativa ha superato ogni aspettativa. Gli operatori sono molto soddisfatti e noi, dal canto nostro, siamo felici di aver portato un grande movimento in città». Anche per la gioia dell’assessore al Commercio e al Turismo Barbara Manfredini, che ha incoraggiato con convinzione la manifestazione gastronomica. Non ha mancato di risuonare, tuttavia, la voce polemica dei residenti: schiamazzi notturni e effluvi poco graditi hanno fatto trascorrere giorni indigesti ai cremonesi che abitano in centro.

A SONCINO

La Sagra delle Radici ha fatto da volano per il rilancio del borgo dopo quasi due anni di terrore. Il risultato è stato spettacolare: in migliaia hanno invaso la città e per le strade il profumo del gioiello gastronomico cremonese si è mischiato alle note e all’arte. Tantissime le famiglie con bambini al seguito che hanno gradito la gettonata area gioco-educativa di Legambiente in filanda. E ha brillato anche la scuola per chef di InChiostro. Nessun dubbio per i volontari della Pro loco: «Grande successo, siamo felici».