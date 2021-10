Perde il controllo dell'auto e finisce fuoristrada, ferita 33enne

AGNADELLO - Fuoristrada, questa stamattina, sulla strada provinciale 34 che collega Vailate con Agnadello.

Poco prima delle 8 la 33enne, che viaggiava sola e che era diretta verso Agnadello, giunta all’altezza del confine fra i due comuni, per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo della sua Opel Astra SW che, dopo aver invaso la corsia opposta - dove fortunatamente non stavano transitando veicoli - ha finito la sua corsa nel terreno adiacente la carreggiata.

Attimi di paura fra gli automobilisti di passaggio che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, una pattuglia della polizia stradale di Crema per i rilievi del caso, un’ambulanza ed un’automedica della Croce Bianca di Crema ed i mezzi del soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta che hanno rimosso il veicolo incidentato. Inizialmente rosso, il codice d’emergenza è diventato giallo una volta verificate le condizioni della ragazza che è stata trasportata per precauzione all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

ALTRO SCHIANTO. E ieri sera invece, poco lontano, sulla SP2 in territorio di Vailate, ad uscire di strada era stata una Toyota Yaris guidata da un sessantunenne di Agnadello accanto al quale viaggiava una donna di 50 anni. Sul posto, un’ambulanza e l’automedica della Croce Verde di Crema, i carabinieri di Rivolta ed i vigili del fuoco di Treviglio. Feriti in modo lieve sia il conducente che la trasportata, entrambi medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Crema.

L'incidente di ieri sera