Provincia di Cremona prima al bando promosso dalla Cassa Depositi e Prestiti

CREMONA - “La Provincia di Cremona ha attivato un altro strumento di supporto tecnico amministrativo agli uffici preposti per l’esecuzione di alcune opere pubbliche di particolare complessità - ha precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni -. Si tratta infatti di un protocollo di intesa (già approvato dalla Provincia con Deliberazione Presidenziale n° 161 del 11/10/2021) grazie al quale la Cassa Depositi e Prestiti, offre a titolo gratuito, consulenza tecnico amministrativa, per attuare due opere di grande rilievo per il territorio Cremonese”. Ha continuato Signoroni: “Si ricorda che il protocollo siglato è frutto di un bando al quale la Provincia ha partecipato, candidando le due opere citate, ottenendo il primo posto in graduatoria. La prima corrisponde alla riqualificazione della EX SP 415 “Paullese” in comune di Spino compreso il raddoppio del ponte sull’Adda, opera finanziata dalla Regione per la quale si è tuttora in attesa del parere di ottemperanza alle prescrizioni CIPE da parte del Ministero della transizione Ecologica. La seconda corrisponde al collegamento Montodine - Castelleone tra la SP 14 e la Ex SS SP 415 “Paullese” opera strategica per i collegamenti tra il Cremonese e il Piacentino ma al momento non finanziata. Con tale collaborazione si intende individuare le prime risorse economiche per intraprendere la progettazione dell’opera, per poi presentarla alla Regione Lombardia e ricercare la copertura per l’esecuzione dei lavori, che richiede circa 15 milioni di euro”.

Per chi non conoscesse Cassa Depositi e Prestiti, si informa che la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti. A tal proposito CDP è un Istituto che finanzia, sotto qualsiasi forma lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto varie forme, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato (c.d. “gestione separata” di CDP). Pertanto la presente collaborazione si inserisce tra le numerose e rilevanti attività in carico al Settore Viabilità per favorire l’attuazione delle opere con la massima sollecitudine.