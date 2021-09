In provincia di Cremona 24 nuovi casi: i positivi salgono a 104 in 7 giorni

CREMONA - I 24 positivi al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore portano q quota 104 il totale dei nuovi contagi riscontrati nell'arco degli ultimi 7 giorni, con un andamento che rallenta ulteriormente rispetto a una settimana fa e che mantiene il territorio ad ampia distanza dalla soglia d'allerta. In Lombardia sono 663 i nuovi casi - in linea con i numeri registrati ieri - sui 51.315 tamponi effettuati per un tasso di positività del 1,2%. Prosegue, invece, l'aumento dei ricoveri per Covid negli ospedali lombardi: oggi sono 12 in più, di cui 3 in terapia intensiva e 9 negli altri reparti. Due le vittime in tutto il territorio regionale.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 51.315, totale complessivo: 13.968.214

- i nuovi casi positivi: 663

- in terapia intensiva: 58 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 395 (+9)

- i decessi, totale complessivo: 33.945 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 222 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 30;

Brescia: 84;

Como: 6;

Cremona: 24;

Lecco: 16;

Lodi: 15;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 57;

Pavia: 43;

Sondrio: 13;

Varese: 89.