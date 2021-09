In provincia di Cremona 24 nuovi positivi

CREMONA - Sono 24 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore: un dato che conferma il - pur lieve - rallentamento nell'andamento del contagio sul territorio. Anche i numeri complessivi della Lombardia dimostrano come la soglia d'allarme rimanga lontana: a fronte di 45.270 tamponi effettuati, sono 647 i nuovi casi riscontrati con un tasso di positività dell'1,4%. Anche la crescita della pressione sugli ospedali lombardi resta marginale: i ricoverati sono 5 in più rispetto a ieri.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 45.270, totale complessivo: 13.691.933

- i nuovi casi positivi: 647

- in terapia intensiva: 51 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 352 (+4)

- i decessi, totale complessivo: 33.929 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 245 di cui 93 a Milano città;

Bergamo: 52;

Brescia: 96;

Como: 26;

Cremona: 24;

Lecco: 12;

Lodi: 16;

Mantova: 41;

Monza e Brianza: 29;

Pavia: 40;

Sondrio: 7;

Varese: 53.