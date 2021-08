Green pass, giungla di regole per gli sportivi

CREMONA - L’estate sta per terminare e alle porte si stagliano già raduni, preparazioni atletiche e primi allenamenti per i tanti giovani che sperano di poter tornare a praticare il proprio sport senza interruzioni o limitazioni.

Con il Covid, però, il problema imminente è quello relativo agli obblighi che incombono su società e genitori che si apprestano a gestire la prima stagione sportiva soggetta a Green pass.

Il tema è più che mai spinoso e attuale e divide di fatto i giovani atleti in quattro macrocategorie: chi pratica sport all’aperto e chi al chiuso; under 12 ed over 12.

L’obbligo di Green pass vale solo per le attività svolte al chiuso e pertanto i calciatori in erba, ad esempio, avranno il vantaggio di poter riprendere l’attività senza particolari adempimenti.

La Figc ha previsto per le categorie dai giovanissimi in avanti (e anche per le formazioni seniores) uno screening iniziale obbligatorio (48/72 ore prima del raduno) per mezzo di test rapidi ed uno successivo (6/7 giorni dopo il primo) per i soggetti non vaccinati. Dagli esordienti alla scuola calcio, invece, nessun obbligo se non l’autocertificazione.

Decisamente più complesso, invece, il discorso che riguarda gli sport al chiuso, dato che l’obbligo della certificazione verde incombe sui soggetti sopra i dodici anni e non sempre incontra il favore dei genitori.

La pallacanestro, che ancora deve emanare il proprio protocollo per l’attività giovanile, ha chiarito che per le formazioni over 12 servirà la certificazione (ciclo vaccinale concluso, quindici giorni dalla prima dose del vaccino in caso di vaccino a due dosi o tampone negativo valido per 48 ore) mentre per gli under 12, non sottoposti ad obbligo vaccinale sarà possibile svolgere attività anche al chiuso senza Green pass.

La pallavolo, al contrario, ha già emanato il proprio protocollo per lo svolgimento dell’attività giovanile. Anche in questo caso chi ha più di dodici anni, per poter svolgere l’attività al chiuso, sia allenamento che partita, dovrà essere munito di certificazione verde ma non è imposto alle società uno screening iniziale degli atleti (anche se caldamente consigliato da protocollo), mentre ai minori di dodici anni sarà consentito svolgere l’attività senza obbligo di Green pass. Non solo, oltre agli atleti, anche lo staff tecnico e dirigenziale dovrà essere munito di certificazione verde, così come tutti i soggetti che, per ragioni varie, dovessero entrare in contatto con il Gruppo Squadra (arbitri, giornalisti, addetti al campo, segnapunti). Chiaro che nonostante non sia imposto per accedere all’istruzione il vaccino rappresenti, anche dal punto di vista sportivo, l’unica via per il ritorno alla normalità ma è altrettanto chiaro che, specie nella fascia più vicina ai dodici anni, le resistenze non siano trascurabili. Il rischio è che, specie a livello giovanile, si vada incontro ad ulteriori abbandoni di sport di squadra al chiuso per non sottostare all’obbligo vaccinale.