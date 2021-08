In provincia di Cremona 28 nuovi positivi

CREMONA - Con 33.615 tamponi effettuati, sono 627 i nuovi positivi in Lombardia - 28 in provincia di Cremona - con il tasso di positività in leggera crescita all’1.8% (ieri 1.6%). Sono in crescita i posti letto occupati in terapia intensiva (+3, 42) mentre calano negli altri reparti (-10, 309). I nuovi decessi sono 3 per un totale complessivo di 33.872 morti in regione dall’inizio della pandemia. [I DATI]

IN ITALIA. Nessuna regione domani dovrebbe passare in giallo. Quella maggiormente in bilico per un passaggio di colore dal bianco al giallo sembrava la Sicilia, che oggi però ha fatto registrare una stabilità nei valori (10% intensive e 17% area medica). La regione era rimasta per 4 giorni ferma al 9% per le rianimazioni. Stabile anche la Sardegna rispettivamente al 9% e al 10%: qui registrato un ribasso del 2% nelle intensive, passate dall'11% al 9%.

Sono 7.260 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.162. Sono 55 invece le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri.

Risultano effettuati 206.531 tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 226.423. Il tasso di positività è del 3,5%, stabile rispetto al 3,1% di ieri.

Sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40 (ieri erano 50). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più.