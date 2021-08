San Domenico, Strada verso il terzo incarico da presidente

CREMA - Fondazione San Domenico, Giuseppe Strada verso il terzo mandato. Con la prospettiva di quasi dieci anni alla guida del teatro cittadino e della scuola di musica Folcioni, qualora l’esito del voto comunale di primavera non cambi le carte in tavola. Questo il futuro della realtà che gestisce l’ente culturale cremasco, dopo le modifiche allo statuto, per adeguarlo alla riforma del Terzo settore.

In periodo di emergenza sanitaria, del resto, maggioranza e opposizione comunale paiono orientati alla continuità. Quindi una transizione più lenta verso una nuova gestione, per una ripresa più equilibrata. Quel che è certo, è il termine dell’attuale mandato, a fine settembre, in concomitanza con l’approvazione del bilancio. A quel punto, decadranno le cariche di Strada e dei consiglieri. Tre sono designati dal parlamentino dell’aula degli Ostaggi: lo stesso Strada e Letizia Guerini Rocco indicati dalla maggioranza e Paolo Cella, proposto invece da parte della minoranza, tra cui la Lega. Poi, un consigliere per ogni socio fondatore (privato) e fino a due espressi dall’assemblea dei soci partecipanti. In occasione della presentazione del nuovo statuto alla commissione comunale di garanzia, lo scorso gennaio, Strada e i consiglieri hanno ricevuto il plauso delle forze politiche, per il lavoro svolto in questi anni e in particolare nel difficile periodo legato alla pandemia

Dalla sua, il presidente Strada, pur non dando conferme alla notizia di un eventuale rinnovo, chiarisce che «qualora fosse, la mia disponibilità e il mio entusiasmo ci sono. Stiamo continuando a lavorare in prospettiva, perché la stagione venga garantita chiunque arrivi a gestire la Fondazione».

Il Cda che nascerà in autunno, a quanto pare, dovrebbe essere composto dalla vecchia guardia e da qualche nuovo acquisto tra i rappresentanti dei soci fondatori, dovuto ai recenti ingressi della Ancorotti Cosmetics e dell’Icas di Umberto Cabini. Nei giorni scorsi, si erano invece addensate nubi sulla possibile riconferma soprattutto del consigliere espresso dalla minoranza, Cella. Dubbi che, tuttavia, non sembrano trovare fondamento: «Non ho avuto notizie in tal senso e proseguo nell’organizzazione delle iniziative, resto disponibile». Nessun pronunciamento nemmeno dalla Lega o da altri gruppi consiliari che lo avevano designato sulla questione.