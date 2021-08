La banda ultra larga arriva al quartiere San Carlo

CREMA - La banda ultra larga in città è già realtà. Un regalo di Ferragosto per i residenti del quartiere San Carlo, zona considerata dai residenti ai margini del centro, come avevano denunciato alcuni di loro nelle scorse settimane, chiedendo al Comune maggiore attenzione per la zona in cui vivono. Tanto, da ottenere rassicurazioni da parte dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi, che in aula Ostaggi aveva elencato gli interventi, soprattutto viabilistici, in via di realizzazione o comunque previsti.

Tornando al versante digitale, l’area stretta tra la via Indipendenza e il centro commerciale Gran Rondò, lambita dalla cosiddetta Gronda Nord, è la prima di Crema ad essere stata completamente cablata. E ora quindi, può contare sulla tecnologia di ultima generazione in fatto di trasmissione dati. Da precisare come ci siano altre zone della città, anche in centro storico e nei quartieri dei Sabbioni e di Ombriano, raggiunte dal servizio. Ma San Carlo, come detto, è il primo comprensorio del tutto servito. Insomma, l’apripista è la porta della città per chi proviene da Milano e dal suo hinterland. Residenti e attività commerciali possono dunque avvalersi di una rete internet estremamente veloce.

Entro l’anno sarà garantito il servizio della banda all’intero territorio comunale. E la possibilità di utilizzare internet fino ad una velocità di 1000 mega apre la strada a molti servizi, soprattutto per gli imprenditori.

Sono due le aziende che stanno cablando Crema: Fibercop e Open Fiber. Le possibilità immediate di usufruire di questa nuova tecnologia non mancano. Sta poi ai privati e aziende valutare a quale realtà rivolgersi per avere la connessione internet ultraveloce oltre ad una serie di servizi avanzati, che permettano di sfruttarla a pieno.