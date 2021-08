Temporali in arrivo nelle prossime ore

CREMONA - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l’avviso di criticità gialla (ordinaria) per stasera, a partire dalle 21, per il rischio di fenomeni temporaleschi.

Dalle prime ore di domani - lunedì 16 agosto - sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo prevede un’allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta gialla per rischio temporali sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia e Piemonte.

Gli esperti di 3Bmeteo.com prevedono "rovesci e temporali sulle Alpi, a tratti forti sui settori centro-orientali, che tra pomeriggio e sera cercheranno di sconfinare alla Val Padana, specie ai settori centro-orientali ma limitatamente a quelli a nord del Po".