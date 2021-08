Sprint dei nuovi vaccinati: i giovani guidano la corsa

CREMONA - È sprint in provincia di Cremona, dove sono raddoppiati da una settimana all’altra i nuovi vaccinati.

I dati che mostrano l’evoluzione settimanale della campagna di immunizzazione di massa contro il Covid sono pubblicati sul sito dell’Ats Val Padana ://www.ats-valpadana.it/report-covid-19. Secondo questi numeri, al 4 di agosto ammonta a 245.398 il totale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose fra Asst di Cremona e Asst di Crema: 6.211 in più rispetto alle 239.187 della settimana precedente. Un dato che evidenzia come lo sforzo della campagna «Più siamo e prima vinciamo» invece di flettersi ad agosto, si è accentuato. I nuovi vaccinati erano stati infatti 3.019 dal 21 al 28 luglio e solo 994 dal 14 al 28 luglio. E le persone che devono essere ancora coinvolte sono 76.126, il 23,6% della popolazione provinciale. Di questi, solo il 4% hanno più di 80 anni, mentre il 17,8% (1.586) ha fra i 12 e i 19 anni. Sommando anche i 1.286 ventenni, gli under 30 sono il 31% dei non ancora vaccinati. Ed è questa fascia di età quella che sta alimentando più di tutte lo sprint con 1.586 nuovi immunizzati con almeno una dose in età scolare (+14,2% rispetto alla settimana precedente) e altri 1.286 ventenni (+5,8%). In totale i vaccinati 12-19 enni sono ora 12.748 con una copertura che è passata in quattro settimane dal 38,7% al 48,4%.

Anche in questa fascia i non vaccinati, insomma, stanno per diventare minoranza. E lo sono già a Crema. Scomponendo il dato fra le due Asst, infatti, la copertura è del 46,8% a Cremona e del 50,2% a Crema. Chi non ha ricevuto neanche una dose è già in minoranza da tempo fra i ventenni, dove la copertura è passata dal 62,8% al 69,7%. Buono il trend di crescita settimanale anche fra i trentenni: 1.164, +4,8%. In questa fascia di età la copertura è del 66,5% contro il 61% rilevato il 14 luglio.

Il totale delle vaccinazioni somministrate in provincia è di 451.876, di cui 269.252 dall’Asst di Cremona, 152.717 dall’Asst di Crema e 29.907 da altre strutture (Rsa, Rsd, erogatori privati accreditati) fra cui ora anche le farmacie.

I dati pubblicati dall’Ats Val Padana sul proprio sito istituzionale vengono aggiornati settimanalmente. Un computo più ‘fresco’ nei dati complessivi, ma meno dettagliato per quanto riguarda la suddivisione per fasce di età e per le due Asst della provincia viene pubblicato giorno per giorno dal sito della Regione Lombardia.