In provincia di Cremona si contano 9 nuovi positivi

CREMONA - A fronte di 36.010 tamponi effettuati, sono 586 i nuovi positivi (1,6%) in Lombardia, 9 in provincia di Cremona. Stabile il dato dei ricoverati nelle Terapie Intensive (32), mentre crescono di 27 unità quelli negli altri reparti ora 237. Si contano 3 vittime che fanno salire il totale dei decessi a 33.830 (nessuna a Cremona). Nelle province lombarde, al di là di quella milanese (+190), Brescia e Varese (72 per entrambe) guidano la classifica dei nuovi positivi registrati.

[I DATI]

Intanto la ministra per le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha ribadito che «la lotta al Covid non va in vacanza. Il lavoro negli hub vaccinali di tutta Italia andrà avanti, senza sosta, anche in questo mese di agosto. Oggi ne ho parlato con il Generale Figliuolo. Il vaccino è libertà. Procediamo spediti. È la strada giusta».

In tanto in Lombardia si pensa già alla ripresa dell’attività scolastica in presenza in totale sicurezza: va in questa direzione la delibera approvata dalla Giunta su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Il provvedimento, infatti, estende l’offerta di test antigenici rapidi anche alla fascia 6-13 anni. Anche i giovanissimi, dunque non vaccinabili, potranno effettuare gratuitamente due test antigenici al mese, uno ogni 15 giorni, con specifico riferimento alla ripresa in presenza dell’anno scolastico. «Andiamo ad allargare l’offerta che già nei mesi scorsi abbiamo previsto per gli studenti dai 14 ai 19 anni - spiega la vicepresidente Moratti - nelle farmacie e nei centri di esecuzione tamponi delle Asst. L’iniziativa, che partirà il 23 agosto nelle farmacie aderenti, si prolungherà fino a quando il quadro pandemico lo renderà necessario, in ogni caso fino a ottobre".