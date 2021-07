Boom cassa integrazione: a giugno autorizzate 904.827 ore

CREMONA - A maggio erano state poco più di 70 mila, a giugno sono schizzate a più di 900 mila: le ore di cassa integrazione autorizzate dall'Inps in provincia di Cremona sono più che decuplicate nell'arco di un mese. Un dato che riporta la situazione indietro di un anno esatto: a giugno 2020, infatti, la cassa aveva raggiunto 1 milione di ore.

Nelle ultime due riunioni, incentrate proprio su lavoro, formazione, innovazione e sviluppo, Cgil, Cisl e Uil hanno espresso la necessità di costituire un osservatorio provinciale sul mercato del lavoro per mettere a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati e delle parti sociali le informazioni necessarie al rilancio. "Dobbiamo favorire l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro - commenta il segretario provinciale della Cgil, Marco Pedretti -. per raggiungere l’obiettivo dobbiamo fare rete. Se vi sono figure professionali scoperte, dobbiamo fare in modo che tutti ne siano a conoscenza, per dare risposte immediate e di prospettiva e per favorire l’azioni dei servizi di orientamento al lavoro