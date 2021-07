"Treni, scuole e contenimento nutrie: servono risorse"

CREMONA - Sull’assestamento al bilancio regionale della Lombardia, che verrà discusso in Consiglio la prossima settimana, a partire da lunedì, il Partito Democratico sceglie la linea dura: per questo ha presentato ieri oltre mille emendamenti. Il consigliere cremasco Matteo Piloni ha presentato anche diverse proposte territoriali, tornando a battere su temi ormai noti da tempo.

"Per quanto riguarda le infrastrutture – fa sapere il consigliere dem – chiediamo risorse per il raddoppio della tratta Crema-Treviglio e Cremona-Olmeneta e la tangenziale di Soresina. Abbiamo poi chiesto maggiori risorse per il contenimento delle nutrie e per il controllo, il monitoraggio e la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi utilizzati in agricoltura. Per le scuole, invece, chiediamo di anticipare i fondi della Banca europea degli investimenti al 100%, per andare incontro ai comuni e par dare ulteriore impulso al nostro sistema scolastico; per le bande musicali, infine, chiediamo risorse e bandi specifici per sostenere queste realtà così importanti per la vita sociale e culturale dei nostri territori e che rischiano di scomparire”.