Lombardia, entro mercoledì sarà 'immunità di comunità'

CREMONA - Tra martedì e mercoledì prossimi la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità'. Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia emerge che attualmente il totale delle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 persone. Poiché la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone (16.665 solo ieri), per arrivare a 7 milioni di persone, quindi al 70% della popolazione coperta - pari alla quota comunemente fissata per il raggiungimento dell’immunità di gregge - occorre ancora una manciata di giorni per arrivare a questo risultato.

IL 65,7% HA LA COPERTURA COMPLETA

Nel frattempo, come scrive la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, «sono 4.554.741 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7% ha la copertura completa».

MA LA CURVA DEI CONTAGI RISALE

Nell'ultima settimana in provincia di Cremona sono stati rilevati 129 casi di positività al Coronavirus. Nella settimana precedente erano stati 37: poco più di un terzo. Ora, per l'esattezza, i casi ogni 100 mila abitanti sono saliti a quota 36: un numero che fa suonare un inevitabile campanello d'allarme considerando che, sulla base agli attuali parametri, l'ingresso in zona gialla è fissato a 50 casi ogni 100 mila abitanti.