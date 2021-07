Sanitari no vax, udienza di merito entro fine anno

CREMONA - "Il Tar per la Lombardia ha disposto su istanza dei ricorrenti la fissazione dell'udienza di merito, auspicabilmente entro fine anno, con possibilità per i ricorrenti richiedere la sospensione cautelare, ove dovessero intervenire ulteriori provvedimenti dell'Asl": lo ha annunciato il professor Daniele Granara, legale di oltre trecento tra medici e infermieri che hanno chiesto al Tar di Brescia, ma anche a quello di Milano, l'annullamento dell'obbligo vaccinale per il personale medico. "Sono certo - ha aggiunto il legale - che in sede di decisione saranno valutate con attenzione le buone ragioni dei ricorsi, confidando in un esito positivo degli stessi, a salvaguardia del principio di autodeterminazione dei diritti inviolabili dei sanitari e nello stesso interesse pubblico dell'Asl ad una corretta gestione delle strutture sanitarie ed alla tutela del diritto alla salute delle persone".