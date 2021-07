In provincia di Cremona 16 positivi, trend in lieve crescita

CREMONA - Sono 16 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Benché il dato sia ben lontano dal suscitare qualsiasi genere di allarme, va sottolineato come sul territorio si stia registrando un trend di contagio in lieve crescita: non a caso Cremona nel 'bollettino' odierno figura al secondo posto per numero di test positivi, seconda soltanto alla provincia di Milano. In Lombardia non si registra alcun nuovo decesso per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-6). A fronte di 36.933 tamponi effettuati, sono 143 i nuovi positivi (0,3%).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 36.933, totale complessivo: 11.661.912

- i nuovi casi positivi: 143

- in terapia intensiva: 47 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 195 (-6)

- i decessi totale complessivo: 33.782 (=)

I nuovi casi per provincia: