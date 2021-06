In provincia di Cremona 3 nuovi positivi

CREMONA - Con 9.458 tamponi effettuati, sono 46 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività stabile allo 0,4%. C'è un solo decesso per un totale complessivo di 33.775 morti in regione dall’inizio della pandemia. Calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-1, 61) che negli altri reparti (-8, 250).

[I dati di oggi]

«Regione Lombardia sequenzia il 100% dei tamponi positivi. Nel mese di giugno variante alpha (inglese) 60% dei tamponi positivi; delta (indiana) 6%; gamma (brasiliana) 2%; beta (sudafricana), kappa (indiana) ed eta 1%»: sono i dati resi noti su Twitter dall’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti.