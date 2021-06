In provincia 3 positivi, incidenza per 100 mila abitanti a quota 26

CREMONA - In provincia di Cremona sono tre i positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In Lombardia restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive mentre continuano a diminuire quelli nei reparti (-34). A fronte di 12.697 tamponi effettuati, sono 142 i nuovi positivi (1,1%). I guariti/dimessi sono 216. L'incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è pari a 26.

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: IL QUADRO DEL 7 GIUGNO

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 12.697 (di cui 9.580 molecolari e 3.117 antigenici) totale complessivo: 10.881.430

- i nuovi casi positivi: 142 (di cui 11 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 783.492 (+216), di cui 2.103 dimessi e 781.389 guariti

- in terapia intensiva: 167 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 799 (-34)

- i decessi, totale complessivo: 33.675 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 48 di cui 21 a Milano città;

Bergamo: 20;

Brescia: 18;

Como: 9;

Cremona: 3;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 10;

Pavia: 4;

Sondrio: 14;

Varese: 6.