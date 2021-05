Il contagio rallenta: in provincia di Cremona 7 nuovi casi

[I DATI DI OGGI]

CREMONA - Con 32.446 tamponi effettuati è di 505 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con una percentuale in calo all’1,5%. Solo 7 i nuovi casi di contagio in provincia di Cremona. Prosegue la riduzione dei ricoveri: i pazienti nelle Terapie intensive sono 272 (-12) e negli altri reparti 1.453 (-20). È di 17 il numero dei decessi che fa salire il totale da inizio pandemia a 33.495. Per quanto riguarda le province, 149 casi sono stati segnalati a Milano, 133 a Varese, 57 a Como, 45 a Brescia, 37 a Mantova, 28 a Bergamo, 11 a Monza, 7 a Cremona, 4 a Lodi e Lecco e 2 a Sondrio.

IN ITALIA

Sono 3.224 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.490. Sono invece 166 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 110. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.197.892, i morti 125.501. I dimessi ed i guariti sono invece 3.804.246, con un incremento rispetto a ieri di 11.348 mentre gli attualmente positivi scendono a 268.145 (-8.294).

Sono 252.646 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 107.481. Il tasso di positività è dell'1,2%, in netto calo rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 1.323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 59 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 46 (ieri erano stati 48). Sono invece 8.557 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 393 in meno nelle ultime 24 ore.