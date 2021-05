In provincia di Cremona 46 nuovi contagi e una vittima

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA - In Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 39.365 tamponi effettuati, sono 1.354 i nuovi positivi (il rapporto contagi-tamponi è al 3,4%). In provincia di Cremona i nuovi casi di contagio sono 46. Contrastanti i dati dei ricoverati: mentre prosegue il calo dei pazienti nelle Terapie intensive (525, -10), i ricoverati nei reparti normali aumentano: 3.263 (+48). Ancora alto il numero dei decessi: 41 nelle ultime 24 ore - uno in provincia di Cremona - dato che porta il totale complessivo a 33.014 (+41).