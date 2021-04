In provincia di Cremona 75 nuovi contagi e una vittima

CREMONA (28 aprile 2021) - In Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 56.993 tamponi analizzati, sono 2.442 i nuovi positivi (il rapporto fra contagi e tamponi processati è al 4,2%). In provincia di Cremona i nuovi casi di positività sono 75. Prosegue il trend in calo dei ricoverati nelle terapie intensive: 575 (-7). Stessa cosa per gli ospedalizzati negli altri reparti: 3.707 (-112). Ancora alto il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati 47 decessi - uno in provincia di Cremona -, dato che porta il totale complessivo dei morti a 32.789.

