In provincia di Cremona 195 nuovi contagi. In Lombardia superati i 30 mila morti

CREMONA (24 marzo 2021) - In Lombardia, a fronte di 59.626 tamponi analizzati, nelle ultime 24 ore si registrano 4.282 i nuovi positivi (il rapporto fra contagiati e tamponi processati scende leggermente e si attesta al 7,1%). In provincia di Cremona i nuovi casi salgono ancora e nelle ultime 24 ore sono stati 195. Aumenta di 9 unità il numero dei pazienti ricoverati nelle Terapie intensive e attualmente sono 845. In aumento anche gli ospedalizzati negli altri reparti: 7.178 (+13). Giornata nera per quanto riguarda i decessi: nelle ultime 24 ore nella regione ci sono stati 110 morti, dato che porta il totale complessivo a 30.085.

