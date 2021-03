Vaccinazioni AstraZeneca sospese sino al 18 marzo. Over 80, date confermate: per loro si usa Pfizer

CREMONA (15 marzo 2021) - Dopo lo stop precauzionale alla somministrazione di AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, si pone la questione della riprogrammazione degli appuntamenti. Per quanto riguarda la gestione degli slot già prenotati, Aria sta provvedendo a disdire, tramite sms, tutti gli appuntanti in calendario con AstraZeneca in programma dalle ore 18 di oggi fino al 18 marzo compreso, gestiti dalla Rete Regionale di Prenotazione.

Per informazioni https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/ HP/vaccinazionicovid

Restano invece regolarmente confermate tutte le vaccinazioni degli over 80. Agli ultraottantenni, infatti, viene somministrato esclusivamente il vaccino Pfizer.

