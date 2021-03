Getta l’olio esausto nella roggia di campagna

SORESINA (15 marzo 2021) - Decide di cambiare l’olio dell’auto e lo fa nel posto peggiore, con le modalità più sbagliate, ovvero usando un canale di scolo in aperta campagna come fossa di un’officina, in cui sversare il liquido. Un inquinamento grave e soprattutto evitabile, ma che potrebbe non restare impunito: la Polizia locale di Soresina ha infatti raccolto la denuncia di un cittadino e sulla base delle informazioni acquisite con le indagini gli uomini agli ordini del comandante Giovanni Tirelli contano di poter risalire non solo al veicolo in questione ma anche all’identità dell’autore del gesto. Ulteriori accertamenti sono in corso e in settimana potrebbero portare a una svolta decisiva. L’episodio si è verificato qualche giorno fa lungo la pista ciclabile dei Terranelli che congiunge Soresina alla frazione annicchese Grontorto. Qualora venisse identificato, il trasgressore rischierebbe una pesante sanzione: l’olio esausto, in base alla normativa vigente, viene annoverato tra i rifiuti speciali, e per il loro smaltimento illecito la legge prevede la pena dell’arresto da sei mesi a due anni con un’ammenda compresa tra un minimo di 2.600 a un massimo di 26 mila euro, oltre all’obbligo di bonifica dell’inquinamento prodotto.

