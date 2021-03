Il contagio non si ferma: in provincia di Cremona 250 nuovi casi e un decesso

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (12 marzo 2021) - La diffusione del Covid-19 non si ferma e i dati della Lombardia, purtroppo, sono ancora in crescita. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 60.954 tamponi analizzati (un numero molto alto), sono 6.262 i nuovi positivi e il rapporto contagi-tamponi è al 10,4%, un dato alto e in crescita rispetto a quello dei giorni scorsi. Ancora in salita, a 250, i casi di nuovi contagi in provincia di Cremona. Continua a salire anche la pressione sulle Terapie intensive degli ospedali lombardi dove i ricoverati ora sono 667 (+22). Aumentando anche gli ospedalizzati nei reparti normali che attualmente sono 5.909 (+191). Sempre pesantissimo il bilancio delle vittime: nelle ultime 24 ore si sono registrati 89 decessi - uno in provincia di Cremona -, un dato che porta il totale complessivo dall'inizio della pandemia a 29.093 morti in Lombardia.

