Vaccini over 80, Cremona al top in Lombardia

CREMONA (9 marzo 2021) - Sono 802.516 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Lombardia ad oggi rispetto alle 1.077.630 ricevute, vale a dire il 76,4% del totale. In base all'ultimo report sulle vaccinazioni di Regione Lombardia, sono 545.661 le persone che hanno ricevuto almeno una dose e 278.011 quella che hanno ricevuto entrambe le dosi. Gli over 80 vaccinati in regione sono il 19% del totale: Cremona è la provincia più virtuosa con una percentuale superiore al 30%; maglia nera a Monza e Brianza, ancora al di sotto del 15%.

