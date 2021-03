Ricoverati una 17enne a Cremona e un 21enne a Crema

CREMONA (4 marzo 2021) - Il contagio avanza, i malati che hanno bisogno di cure ospedaliere continuano ad aumentare, e tra loro ci sono anche giovani: una 17enne è stata ricoverata al Maggiore, un 21enne a Crema. Nel nosocomio cittadino sono sotto osservazione anche due trentenni. Questi gli ultimi aggiornamenti, forniti in mattinata dalle Asst. A parziale consolazione, e in confronto all’ultima settimana, c’è un rallentamento dei ricoveri al Maggiore di Crema, dove i pazienti colpiti da Covid-19 sono 78, uno in più rispetto a mercoledì, e all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, dove è fermo a 27 il numero dei letti occupati. Al Maggiore cittadino c’è stato, invece, un incremento di cinque pazienti, nelle 24 ore intercorse tra mercoledì e giovedì: il totale dei ricoverati ha raggiunto quota 90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO