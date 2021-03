Consiglio provinciale, revocate le elezioni

CREMONA (3 marzo 2021) - Il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, in base a quanto previsto dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, con proprio atto, ha sospeso l’efficacia della propria deliberazione n. 38 del 15/02/2021 avente ad oggetto “Elezioni del Consiglio della Provincia di Cremona in data 28 marzo 2021: costituzione dell’Ufficio elettorale”.

Le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale sono, pertanto, sospese e riprenderanno a seguito della fissazione della nuova data della consultazione a mezzo nuovo provvedimento presidenziale contenente la convocazione dei comizi.

Contestualmente si dà atto che fino al rinnovo del Consiglio provinciale è prorogata la durata del mandato dei Consiglieri in carica.

