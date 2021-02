Sugli ospedali aumenta la «pressione»

CREMONA (25 febbraio 2021) - Cresce la pressione dei pazienti Covid provenienti da Brescia sull’ospedale Maggiore di Cremona. La città della Leonessa e la sua provincia, da martedì sono in zona arancione rafforzata, per l’alto numero di contagi e la pesante incidenza della variante inglese. Solo nelle ultime ore, da quelle zone sono stati trasferiti tre malati a Cremona, portando il totale dei pazienti bresciani a quota 12, sulle 51 persone ricoverate nel nosocomio cittadino in quanto positive al virus e non in condizione di essere seguite a domicilio. Siamo dunque oltre il 20% del totale dei pazienti, numero che potrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi giorni, data la saturazione degli ospedali bresciani.

All’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, invece, per ora l’Asst comunica che non ci sono casi d’importazione. I letti occupati da persone colpite dal Coronavirus sono 28.

A Crema i numeri dei ricoverati sono molto simili a quelli di Cremona (50 i letti occupati a ieri mattina), mentre si registra solo un caso proveniente dal Bresciano. Nelle ultime 48 ore non ci sono stati trasferimenti dalla zona arancione.

