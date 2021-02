In provincia di Cremona una vittima e 46 contagi

CREMONA (20 febbraio 2021) - Con 44.012 tamponi analizzati, sono 3.019 i nuovi casi di Covid in Lombardia con il rapporto di positività al 6,8%. In provincia di Cremona i nuovi casi sono 46. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ancora 37 decessi - uno in provincia -, dato che porta il totale complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia a 28.008. Aumentano i ricoverati nelle Terapie intensive (+9, 382 in totale) mentre diminuiscono gli ospedalizzati negli altri reparti (-11, 3.722 in totale).

