Varianti: è massima allerta. Ma dal Brasile si può tornare

CREMONA (15 febbraio 2021) - L’allerta per le varianti del Covid – più contagiose — è al massimo. In tutta la Lombardia e dunque anche in città e in provincia. Le mutazioni inglese, piuttosto che brasiliana e sudafricana, potrebbero portare a un’impennata di casi mettendo a rischio la tenuta della zona gialla. La massima attenzione per le varianti si ripercuote anche sui provvedimenti che vengono presi per cercare di evitare l’arrivo dall’estero di persone a rischio. Fortunatamente, però, il gruppo diocesano bloccato in Brasile da gennaio, dovrebbe essere prossimo al ritorno. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che proroga ancora le limitazioni all’ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dal Paese carioca: una scelta presa già a metà gennaio. Stavolta però ha annunciato che è ammesso il rientro per chi ha la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. Dal 7 gennaio scorso, a Salvador de Bahia si trovano il vicario dell’oratorio San Luigi di Pandino, don Andrea Lamperti Tornaghi e tre giovani studentesse pandinesi, Federica Menclossi, Elisa Rossetti e Erica Bottesini. Con loro il coetaneo cremonese Marco Allegri, della parrocchia cittadina di Sant’Agata e don Maurizio Ghilardi, delegato dal vescovo Antonio Napolioni. La partenza dall’Italia risale al giorno dell’Epifania. Il gruppo avrebbe dovuto restare a Salvador de Bahia sino al 21 gennaio scorso, ospite della parrocchia di Jesus Cristo Ressuscitado retta dai sacerdoti cremonesi, don Emilio Bellani e don Davide Ferretti. Un periodo di volontariato per la «Colonia de ferias», l’equivalente del grest (in Brasile è piena estate). «Dovremo sottoporci a tampone prima della partenza e una volta in Italia – spiega don Andrea –: poi anche restare in isolamento fiduciario per 14 giorni con ulteriore tampone finale». La stessa ordinanza introduce anche test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Austria dove circola la variante sudafricana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO