Covid, un anno fa il ricovero della coppia cinese allo Spallanzani

ROMA (30 gennaio 2021) - Dodici mesi fa l'Italia scoprì di avere il Covid-19 in casa. A rivelarlo a 60 milioni di cittadini fu il premier Conte il 31 gennaio: "Primi due casi accertati in Italia, sono turisti cinesi". Sì, perché la sera del 30 gennaio, un uomo (67 anni) e una donna (66), sposati, erano stati ricoverati allo Spallanzani di Roma. Avevano sintomi, provenivano da Wuhan. Il tampone diede la conferma: avevano contratto il Sars-Cov-2, fino a quel momento ancora sconosciuto in Italia e in Europa.

