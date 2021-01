In provincia di Cremona 71 contagi e due vittime

[CLICCA QUI PER INGRANDIRE L'IMMAGINE]

CREMONA (20 gennaio 2021) - Scendono i numeri della pandemia in Lombardia: a fronte di 38.593 tamponi analizzati, sono 1.876 i nuovi contagi (il rapporto positivi/tamponi è al 4,8%). In provincia di Cremona i nuovi casi di positività sono 71. E' in leggero aumento il numero dei pazienti ricoverati nelle Terapia intensive: 428 (+3). In crescita anche i malati ospedalizzati negli altri reparti: 3.650 (+31). Non si ferma la triste contabilità delle vittime: nelle ultime 24 ore altri 66 morti - 2 in provincia di Cremona -, dato che porta il totale complessivo dei decessi lombardi a 26.405.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO