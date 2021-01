Lombardia in zona rossa, domani alle 12 udienza al Tar del Lazio

MILANO (20 gennaio 2021) - È stata fissata per domani, giovedì 21 gennaio, alle 12, l’udienza del giudice monocratico della sezione 3^ quater del Tar del Lazio, per il ricorso della Regione Lombardia contro il Dpcm che determina la collocazione della Lombardia in zona rossa.

[LEGGI IL TESTO DEL RICORSO]

