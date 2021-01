Di Sabrina il sangue lavato, i Ris: colpi lungo la scalinata

CREMA (20 gennaio 2021) - Il sangue, lavato accuratamente ma evidenziato dal luminol, è di Sabrina Beccalli. E non solo quello riscontrato dagli esperti lungo le scale, che portano all’appartamento di via Porto Franco in cui si perdono le tracce dell’operaia, all’alba del giorno di Ferragosto. Ma pure le piccole macchie, scoperte sulla ringhiera della rampa: schizzi, più che indizi di un gocciolamento. E ancora la roncola, sequestrata nella casa dove la 39enne ha trascorso con l’amico Alessandro Pasini le ultime ore di vita, non è l’arma del delitto. Mentre non è atteso prima di febbraio il responso sull’analisi delle ossa, trovate nell’auto carbonizzata dell’operaia cremasca; a filtrare sono le indiscrezioni su un altro dei filoni portanti dell’inchiesta. Vale a dire, gli esiti dei sopralluoghi condotti dai Ris nella palazzina del quartiere di Castelnuovo, in cui Sabrina è morta.

Una ricostruzione, quella curata dai carabinieri esperti in investigazioni scientifiche, che parrebbe incrinare almeno parte della versione, affidata dallo stesso Pasini al giudice per le indagini preliminari Giulia Masci, nell’interrogatorio all’indomani del fermo. E che l’impiegato di 45 anni, attraverso l’avvocato difensore Paolo Sperolini, ha sempre confermato. I

l vicino di casa dell’operaia, in carcere ormai da cinque mesi con le accuse di omicidio e distruzione di cadavere, sostiene infatti che ad essere fatale all’amica, come lui originaria del quartiere di San Bernardino e madre di un ragazzo di 15 anni, sia stata un’overdose. Ammettendo d’averne bruciato il corpo, adagiato sui sedili della Panda della 39enne, in un viottolo della frazione di Vergonzana.

