La Regione: «Studenti delle superiori in didattica a distanza fino al 24 gennaio»

MILANO (7 gennaio 2021) - Studenti delle superiori ancora in didattica a distanza fino al 24 gennaio. E' la decisione della Regione Lombardia. “Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all’attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, Regione Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%”. Lo comunica in una Nota la Regione Lombardia. “La decisione - prosegue la Nota - verrà formalizzata con un’ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio”.

