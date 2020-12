Solo 24 nuovi positivi: Cremona ha i dati migliori in Lombardia

CREMONA (18dicembre 2020) - In Lombardia Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-6) e nei reparti (-137). Dati incoraggianti anche per i contagi: a fronte di 33.846 tamponi effettuati sono 2.744 i nuovi positivi (8,1%). Con 24 nuovi contagi la provincia di Cremona è quella con i dati migliori. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 60, due in provincia di Cremona.

