In provincia di Cremona 52 nuovi positivi

CREMONA (17 dicembre 2020) - A fronte di 31.587 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, in Lombardia sono 2.730 i nuovi positivi (8,6% il rapporto tra contagiati e tamponi analizzati). In provincia di Cremona sono 52 i nuovi positivi (solo la provincia di Sondrio ha dati più bassi). Continuano a diminuire i ricoverati nelle Terapie intensive (-18) e nei reparti (-153). Scende anche il numero dei morti: 68 nell'ultima giornata per un totale complessivo di 24.165; nessuna nuova vittima in provincia di Cremona.

