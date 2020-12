Grande successo per il libro su Sozzi «Qualcosa che vale»

CREMONA (12 dicembre 2020) - Grande successo per il libro «Qualcosa che vale» che da oggi viene distribuito con il giornale La Provincia al prezzo di 8.60 euro, più il costo del quotidiano. «L’idea è nata così un po’ per caso, come spesso succede per le cose belle e preziose, pensando all’importante anniversario che il Kodokan Cremona festeggerà nel 2021». Andrea Sozzi è l’autore del libro che racconta la storia dell’attività fondata da suo padre Giorgio, 50 anni fa. Il libro ripercorre tante tappe importanti del Judo a Cremona e descrive anche attraverso testimonianze, quello che suo papà è riuscito a regalare al mondo dello sport e alla sua città in una vita dedicata a questa arte marziale, ma soprattutto ai giovani.

